Ceny ropy uzavreli tento týždeň so ziskom

New York 11. februára (TASR) - Ceny ropy v piatok (9. 2.) na konci obchodovania vzrástli a zisky si pripísali aj za celý týždeň. Motorom rastu boli obavy o dodávky z Blízkeho východu po tom, ako Izrael odmietol návrh palestínskeho hnutia Hamas na dočasné prímerie a prepustenie rukojemníkov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 76,84 USD (71,33 eura). To bolo o 62 centov alebo 0,8 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 56 centov alebo 0,7 % na 82,19 USD za barel.



Za celý týždeň oba kontrakty získali zhruba 6 %. Nárast nasledoval po 7-percentnej strate v predchádzajúcom týždni.



Izraelské sily v závere týždňa pokračovali v leteckých útokoch na Pásmo Gazy. Vo štvrtok (8. 2.) bombardovanie južného pohraničného mesta Rafah prispelo k zvýšeniu cien ropy približne o 3 %. Počet aktívnych ropných vrtov v USA zároveň tento týždeň vzrástol o štyri na 623. To je najvyšší počet od polovice decembra, uviedla spoločnosť Baker Hughes v pozorne sledovanej správe, ktorá poukázala na pokračujúci silný dopyt v najväčšej svetovej ekonomike.



Domáca produkcia ropy v USA sa podľa federálneho Úradu pre energetické informácie (EIA) tento týždeň vrátila na rekordnú úroveň 13,3 milióna barelov denne. Oživenie nasledovalo po tom, čo mrazivé počasie spôsobilo minulý mesiac rozsiahle odstávky rafinérií v regiónoch ťažiacich ropu.



(1 EUR = 1,0772 USD)