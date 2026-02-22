< sekcia Ekonomika
Ceny ropy uzavreli ziskový týždeň miernym rastom
Autor TASR
New York/Londýn 22. februára (TASR) - Ceny ropy v piatok (20. 2.) mierne vzrástli. Podporili ich obavy z vojenského úderu USA na Irán v súvislosti s jeho jadrovým programom. Naopak, negatívny vplyv na ceny má dostatočná ponuka na trhu. TASR o tom informuje na základe správ CNBC a Bloomberg.
Aprílový kontrakt na americkú ropu WTI v piatok stúpol o 8 centov alebo 0,12 % na 66,48 USD (56,50 eura) za barel (159 litrov). Severomorská ropná zmes Brent s aprílovým kontraktom uzavrela so ziskom 10 centov alebo 0,14 % na 71,76 USD za barel. WTI si za celý týždeň polepšila o viac ako 5 %, Brent takmer o 6 %.
Oba referenčné druhy ropy sa vo štvrtok (19. 2.) dostali na šesťmesačné maximá, keďže trhy pozorne sledujú riziká narušenia dodávok z Blízkeho východu. USA a Irán tento týždeň rokovali vo Švajčiarsku, no po počiatočnom náznaku pokroku Washington obvinil Teherán, že neplní kľúčové požiadavky.
Podľa analytikov je trh s ropou globálne dobre zásobený, no ceny podporujú tri faktory - napätie okolo Iránu, zvýšené nákupy Číny a vysoké prepravné náklady.
(1 EUR = 1,1767 USD)
