Ceny ropy v mierne klesli, americká WTI sa obchodovala pod 60 USD

Singapur 16. decembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno mierne klesli z takmer 3-ročných maxím dosiahnutých na konci minulého týždňa. Americká WTI sa obchodovala pod hranicu 60 USD (53,70 eura) za barel. Investori totiž potrebujú viac detailov týkajúcich sa obchodnej dohody medzi USA a Čínou, ktorá podporila ceny pred víkendom.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s januárovým kontraktom sa v pondelok ráno o 7.34 h SEČ predával po 59,88 USD. To bolo o 19 centov alebo 0,32 % menej ako v piatok (13. 12.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. WTI si v piatok pripísala 89 centov alebo okolo 1,5 % a uzavrela na 60,07 USD za barel. Februárový kontrakt na severomorskú ropu Brent v pondelok ráno zlacnel o 16 centov alebo 0,25 % na 65,06 USD za barel.



USA a Čína v piatok oznámili, že dosiahli čiastočnú obchodnú dohodu, ktorá by mala byť prvým krokom ku komplexnej dohode a uvoľniť napätie v dlhotrvajúcej obchodnej vojne medzi dvomi najväčšími svetovými ekonomikami. Jej súčasťou je aj zníženie ciel Washingtonu na dovoz čínskych tovarov výmenou za to, že Čína bude nakupovať výrazne viac poľnohospodárskych produktov a ďalších tovarov z USA než doteraz.



"Zdá sa, že trh už plne započítal do cien prvú fázu obchodnej dohody, takže budú potrebné ďalšie správy, ak sa ceny majú dostať nad dôležité úrovne odporu," uviedol stratég firmy CMC Markets Michael McCarthy.



(1 EUR = 1,1174 USD)