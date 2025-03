Ceny ropy v minulom týždni stagnovali

New York 16. marca (TASR) - Ceny ropy sa v piatok (14. 3.) oživili o 1 % a týždeň ukončili takmer bez zmeny. Znížili sa totiž vyhliadky na rýchle ukončenie vojny na Ukrajine, ktoré by mohlo priniesť viac dodávok z Ruska na západné trhy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Aprílový kontrakt na americkú ropu West Texas Intermediate (WTI) si v piatok pripísal 63 centov alebo 0,95 % a uzavrel na 67,18 USD (61,70 eura) za barel (159 litrov). Májový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástol o 70 centov alebo 1 % na 70,58 USD za barel. Vo štvrtok (13. 3.) WTI padla o 1,7 % a Brent o 1,5 %.



Ceny oboch referenčných druhov ropy za celý uplynulý týždeň stagnovali, keď WTI uzavrela týždeň predtým (v piatok 7. 3.) na 67,04 USD a Brent na 70,36 USD.



"Cena ropy Brent sa počas uplynulých dvoch týždňov pohybovala okolo hranice 70 USD. To, či sa na tejto úrovni udrží aj v nasledujúcom týždni, závisí od politických správ," uviedli analytici Commerzbank.



(1 EUR = 1,0889 USD)