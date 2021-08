Ropa si za celý mesiac júl pripísala zisky

New York 1. augusta (TASR) - Ceny ropy v závere obchodovania v piatok (30.7.) vzrástli a komodita si pripísala zisky aj za celý týždeň a mesiac. Podporili ju nádeje, že očkovanie pomôže zmierniť negatívny vplyv pandémie nového koronavírusu aj napriek tomu, že počet infikovaných sa zvyšuje.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 73,95 USD (62,19 eura) za barel, čo bolo o 33 centov alebo 0,5 % viac ako v predchádzajúci deň.



Septembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent, ktorý v piatok vypršal, zdražel o 28 centov alebo o 0,4 % na 76,33 USD za barel. Cena aktívnejšieho októbrového kontraktu do konca obchodovania v piatok stúpla o 31 centov na 75,41 USD/barel.



Za celý týždeň sa cena WTI aj Brentu zvýšila o vyše 2 %. Aj za celý júl ich ceny vzrástli, už štvrtý mesiac po sebe, a to v prípade Brentu o 1,6 % a WTI o 0,7 %.



Napriek tomu, že počet nových infikovaných ochorením COVID-19 v USA, Ázii a niektorých častiach Európy stúpa, zvyšuje sa aj počet zaočkovaných. Obchodníci preto dúfajú, že dopyt po rope bude rásť rýchlejšie ako ponuka.



(1 EUR = 1,1891 USD)