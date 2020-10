Ceny ropy klesali po celý týždeň

New York 25. októbra (TASR) - Ceny ropy v piatok (23. 10.), v posledný deň obchodovania tento týždeň, klesli takmer o 2 %. A aj za celý týždeň si pripísali stratu. Na príčine je zvyšovanie produkcie v Líbyi v čase, keď v USA, Európe aj v ďalších regiónoch sveta prudko stúpa počet nových prípadov ochorenia COVID-19. To vyvoláva obavy z ďalšieho oslabenia dopytu po rope.



Barel americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v decembri uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 39,85 USD (33,61 eura). To bolo o 79 centov alebo 1,9 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Za celý týždeň sa cena WTI znížila o 2,5 %.



Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla v závere obchodovania o 69 centov alebo 1,6 % na 41,77 USD za barel a za týždeň si kontrakt pripísal stratu 2,7 %.



(1 EUR = 1,1856 USD)