Ceny ropy dosiahli viacročné maximá

New York 13. júna (TASR) - Ceny ropy dosiahli v piatok viacročné maximá. Komodita uzavrela tretí týždeň po sebe so ziskom. Podporilo ju zlepšenie výhľadu svetového dopytu, pretože stúpajúca miera očkovania proti ochoreniu COVID-19 pomáha uvoľňovať blokády na zastavenie šírenia infekcie.



Medzinárodná agentúra pre energetiku IEA v piatok (11. 6.) vo svojej mesačnej správe uviedla, že svet bude potrebovať oveľa viac ropy od najväčších producentov z aliancie OPEC+, pretože globálny dopyt je na ceste k návratu na úroveň pred pandémiou koncom budúceho roka.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 70,91 USD (58,48 eura). To bolo o 62 centov alebo 0,88 % viac ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania a najvyššia cena od októbra 2018. Za celý týždeň zdražela WTI o 1,9 %.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok stúpla o 17 centov na 72,69 USD za barel a dosiahla najvyššiu úroveň od mája 2019. Za celý týždeň vzrástla cena Brentu o 1 %.



(1 EUR = 1,2125 USD)