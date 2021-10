Ceny ropy v piatok aj za celý týždeň vzrástli

New York 3. októbra (TASR) - Ceny ropy v piatok (1. 10.), v posledný deň tohto obchodného týždňa, vzrástli a priblížili sa k trojročným maximám, ktoré dosiahli na začiatku týždňa. Komoditu podporili očakávania, že členovia aliancie OPEC+ ponechajú tempo zvyšovania produkcie stabilné a nezrýchlia ho.



Predstavitelia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich spojenci z aliancie OPEC+ sa stretnú v pondelok (4. 10.), aby spolu rokovali o ťažobnej politike. Skupina pomaly uvoľňuje rekordné obmedzenie produkcie, na ktorom sa dohodla vlani po vypuknutí pandémie nového koronavírusu. Čelí však tlaku veľkých konzumentov ropy, ako sú Spojené štáty a India, aby viac zvýšila ťažbu a pomohla znížiť ceny ropy, pretože dopyt sa v niektorých častiach sveta zotavuje rýchlejšie, ako sa očakávalo.



Podľa niektorých zdrojov aliancia o tom uvažuje, ďalší analytici však upozorňujú, že je otázne, či to bude schopná urobiť, keďže len len zopár jej členov má na to kapacity.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 75,88 USD (65,41 eura). To bolo o 85 centov alebo 1,13 % viac ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania. Za celý týždeň stúpla cena WTI o 2,6 %.



Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 97 centov alebo 0,97 % na 79,28 USD za barel. Aj za celý týždeň stúpla cena Brentu zhruba o 1 %, pričom v septembri vzrástla o 9,5 % a od začiatku roka o viac ako 50 %.



Ak sa OPEC+ bude držať svojho scenára a zvýši v novembri produkciu iba o plánovaných 400.000 barelov denne, ceny ropy začnú čoskoro atakovať hranicu 90 USD za barel, upozorňujú analytici. Podľa nich akékoľvek zvýšenie ťažby o menej než 600.000 barelov/deň bude tlačiť ceny nahor.