Ceny ropy v piatok aj za celý týždeň vzrástli

New York 24. októbra (TASR) - Ceny ropy v piatok (22. 10.), posledný deň tohto obchodného týždňa, vzrástli a priblížili sa k viacročným maximám. Prispeli k tomu nízke dodávky na trhy a problémy s nedostatkom iných energií, ktoré podnietili niektorých výrobcov k prechodu z plynu na vykurovací olej a naftu. Tieto faktory prevážili aj obavy z možného oslabenia dopytu po rope v prípade, že svet zasiahne ďalšia vlna pandémie nového koronavírusu.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 83,76 USD (72,02 eura). To bolo o 1,26 USD alebo 1,5 % viac ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania a tiež blízko sedemročného maxima zo začiatku tohto týždňa. Kontrakt si za celý týždeň pripísal 1,7 % a jeho cena vzrástla už deviaty týždeň po sebe.



Decembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok zdražel o 92 centov alebo 1,1 % na 85,53 USD za barel. Cena Brentu, ktorá sa vo štvrtok (21. 10.) dotkla trojročného maxima 86,10 USD, stúpla aj za celý týždeň, už siedmykrát po sebe, a to o 1 %.