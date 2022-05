Ceny ropy v piatok aj za celý týždeň vzrástli

New York 22. mája (TASR) - Ceny ropy v piatok (20. 5.), posledný deň obchodovania tento týždeň, vzrástli. Vývoj na trhoch ovplyvnili jednak plány na zákaz dovozu ruskej ropy do Európskej únie a na uvoľnenie blokád proti ochoreniu COVID-19 v Číne, ako aj obavy zo spomalenia hospodárskeho rastu, čo poškodí dopyt po komodite.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 113,23 USD (107,05 eura), ktorá bola o 1,02 USD alebo 0,9 % vyššia ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. WTI si pripísala zisk aj za celý týždeň, už štvrtýkrát po sebe. To sa jej naposledy podarilo v polovici februára.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok vzrástla o 51 centov alebo 0,5 % na 112,55 USD za barel.



Za celý týždeň stúpla cena Brentu o zhruba 1 % po tom, ako minulý týždeň klesla o približne 1 %.



(1 EUR = 1,0577 USD)