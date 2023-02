Ceny ropy v piatok aj za celý týždeň výrazne klesli

New York 19. februára (TASR) - Ceny ropy v piatok (17. 2.) aj za celý týždeň výrazne klesli. Dôvodom boli obavy o budúci hospodársky rast USA po nedávnych údajoch z ekonomiky a signáloch, že Federálny rezervný systém (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky, bude pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb dlhšie, ako sa pôvodne očakávalo. Aj správy o dostatku ropy a palív na trhu prispeli k poklesu cien komodity.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 76,34 USD (71,85 eura). To bolo o 2,15 USD alebo 2,74 % menej ako v predchádzajúci deň. Za sedem dní do 17. februára klesla cena WTI o 4,24 %.



Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa v piatok znížila o 2,16 USD alebo 2,54 % na 82,98 USD za barel a za celý týždeň klesla o 3,95 %.



(1 EUR = 1,0625 USD)