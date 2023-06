Ceny ropy v piatok aj za celý týždeň klesli

New York 25. júna (TASR) - Ceny ropy v piatok (23. 6.), posledný deň tohto obchodného týždňa, klesli. A aj za celý týždeň sa znížili. Dôvodom sú obavy obchodníkov, že zvýšenie úrokových sadzieb centrálnych bánk by mohlo oslabiť dopyt napriek náznakom, že dodávky na trh sú napätejšie a tiež napriek poklesu zásob ropy v USA. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste ukončil v piatok obchodovanie pri cene 69,16 USD (63,54 eura), ktorá bola o 35 centov alebo 0,5 % nižšia ako v predchádzajúci deň.



Augustový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent zlacnel o 29 centov alebo 0,4 % na 73,85 USD za barel.



Za celý týždeň sa ceny oboch kontraktov znížili o viac ako 3,5 %.



Cena Brentu vo štvrtok (22. 6.) klesla o približne 3 doláre za barel potom, čo britská centrálna banka Bank of England zvýšila úrokové sadzby viac, než sa očakávalo, o pol percentuálneho bodu. Aj centrálne banky v Nórsku a Švajčiarsku tento týždeň zdvihli úroky. A šéf amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Jerome Powell v Kongrese povedal, že na skrotenie vysokej inflácie v USA bude pravdepodobne potrebné ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb.



Vyššie úrokové sadzby centrálnych bánk zvyšujú náklady na pôžičky pre podniky a spotrebiteľov, čo by mohlo spomaliť hospodársky rast a znížiť dopyt po rope.