Ceny ropy v piatok aj za celý týždeň vzrástli

New York 23. júla (TASR) - Ceny ropy v piatok (21. 7.), posledný deň tohto obchodného týždňa, vzrástli takmer o 2 %. A stúpli aj za celý týždeň, už štvrtýkrát po sebe. Podporili ich pribúdajúce dôkazy o nedostatku dodávok v nasledujúcich mesiacoch a stupňovanie napätia medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré by mohlo ešte viac zasiahnuť dodávky. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 77,07 USD (69,29 eura). To bolo o 1,42 USD alebo 1,9 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Za celý týždeň sa cena WTI zvýšila takmer o 2 %.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok vzrástla o 1,43 USD alebo 1,8 % na 81,07 USD za barel s týždenným ziskom približne 1,2 %.



Trh s ropou začína odrážať hroziacu krízu na strane ponuky, poznamenal analytik Price Futures Group Phil Flynn.



"Globálne dodávky sa začínajú sprísňovať, a to by sa mohlo v najbližších týždňoch dramaticky zrýchliť," povedal Flynn, podľa ktorého stupňovanie konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou by tiež mohlo ovplyvniť ceny komodity.



Rusko v piatok už štvrtý deň po sebe zasiahlo ukrajinské zariadenia na export potravín a nacvičovalo zabavovanie lodí v Čiernom mori. Napätie v regióne tento týždeň stúpa po tom, ako Moskva odstúpila od dohody o bezpečnom koridore pre vývoz ukrajinského obilia cez Čierne more.



Odstavenie obilného koridoru by mohlo zasiahnuť dodávky etanolu a biopalív, ktoré sa miešajú s ropnými produktmi, upozornil Flynn.



A zabavenie lodí by mohlo tiež zvýšiť riziko pre vývoz ropy a iného tovaru v regióne, dodal.



(1 EUR = 1,1123 USD)