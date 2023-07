Ceny ropy v piatok aj za celý týždeň vzrástli

New York 30. júla (TASR) - Ceny ropy v piatok (28. 7.) posilnili a zisky si pripísali aj za celý týždeň, už piatykrát po sebe. Investori predpokladajú, že oživenie dopytu spolu s obmedzeniami ťažby a exportu, ktoré ohlásili kľúčoví členovia aliancie OPEC+, udržia ceny na vysokých úrovniach. K optimizmu prispeli aj rastúce očakávania, že Európska centrálna banka (ECB) a Federálny rezervný systém (Fed) v USA smerujú k ukončeniu sprísňovania menovej politiky, čo zlepšuje výhľad globálneho rastu a dopytu po energiách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri uzavrel obchodovanie pri cene 80,58 USD (73,19 eura). To bolo o 49 centov alebo 0,61 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 75 centov alebo 0,89 % na 84,99 USD za barel. Za celý týždeň si oba kontrakty pripísali takmer 5 %.



Americká ekonomika v druhom štvrťroku zrýchlila rast viac, než sa očakávalo a v medziročnom porovnaní posilnila o 2,4 %. To podporilo očakávania, že Fedu sa podarí dosiahnuť tzv. mäkké pristátie, teda spomalenie ekonomiky, ktoré pomôže skrotiť infláciu bez toho, aby sa Spojené štáty prepadli do recesie.



Vládni predstavitelia v Číne medzitým prisľúbili nové stimulačné opatrenia po tom, ako druhá najväčšia svetová ekonomika rástla v predchádzajúcom štvrťroku slabým tempom.



(1 EUR = 1,101 USD)