Ceny ropy v piatok aj za celý týždeň klesli

New York 8. decembra (TASR) - Ceny ropy v piatok (6. 12.), posledný deň tohto obchodného týždňa, klesli o viac ako 1 %. Komodita vykázala stratu aj za celý týždeň. Analytici predpovedajú totiž prebytok ponuky nad dopytom v budúcom roku aj napriek rozhodnutiu Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov z aliancie OPEC+ odložiť začiatok postupného zvyšovania produkcie na apríl 2025 a predĺžiť výrazné obmedzenie ťažby do konca roka 2026. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 67,20 USD (63,51 eura). To bolo o 1,10 USD alebo 1,6 % menej ako v predchádzajúci deň.



Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok klesla o 97 centov alebo 1,4 % na 71,12 USD za barel.



Za celý týždeň sa cena WTI znížila o 1,2 % a cena Brentu o viac ako 2,5 %.



(1 EUR = 1,0581 USD)