Ceny ropy v piatok aj za celý týždeň vzrástli

New York 15. decembra (TASR) - Ceny ropy v piatok (13. 12) vzrástli na trojtýždňové maximum. Podporili ich najmä očakávania, že ďalšie sankcie voči Rusku a Iránu by mohli obmedziť dodávky komodity na svetové trhy. Dopyt by na druhej strane mohlo podporiť ďalšie zníženie úrokových sadzieb v Európe a USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy Western Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári uzavrel obchodovanie na cene 71,29 USD (67,78 eura). To bolo o 1,27 USD alebo 1,8 % menej ako v predchádzajúci deň. Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 1,08 USD alebo 1,5 % na 74,49 USD za barel. WTI zaznamenala za celý týždeň nárast o 6 % a Brent o 5 %.



Členské štáty Európskej únie sa tento týždeň dohodli na uvalení 15. balíka sankcií na Rusko vzhľadom na jeho vojnu proti Ukrajine. Najnovší balík opatrení sa zameriava na tzv. tieňovú flotilu tankerov, prostredníctvom ktorej Kremeľ vyváža ropné produkty napriek exportným sankciám a zastropovaniu cien ropy. Podobné kroky zvažujú aj Spojené štáty.



Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko zase oznámili Bezpečnostnej rade OSN, že sú pripravené v prípade potreby zaviesť komplexné obchodné sankcie voči Iránu, aby islamskej republike zabránili získať jadrové zbrane.



(1 EUR = 1,0518 USD)