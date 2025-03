Ceny ropy v piatok aj za celý týždeň a mesiac klesli

New York 2. marca (TASR) - Ceny ropy v piatok (28. 2.), posledný deň tohto obchodného týždňa, klesli, keďže obavy o hospodársky rast a neistota ohľadom výhľadu dopytu po rope ich negatívne ovplyvnili. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Americký prezident Donald Trump tento týždeň uviedol, že odložené clá vo výške 25 % na dovoz z Kanady a Mexika do USA nadobudnú účinnosť 4. marca spolu so zvýšením ciel pre Čínu na 20 %.



Čína vyhlásila, že podnikne odvetné opatrenia a bude brániť svoje práva a záujmy. Zintenzívni sa tak obchodná vojna, a nielen medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami, čo môže vážne poškodiť globálny hospodársky rast, zhoršiť infláciu, prípadne vyvolať recesiu v niektorých krajinách a ovplyvniť dopyt po komoditách, ako je ropa, na svetovom trhu.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 69,76 USD (67 eur). To bolo o 59 centov alebo 0,84 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Za celý týždeň sa cena WTI znížila o 0,9 % a za mesiac klesla o 3,1 %.



Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent, ktorý v piatok vypršal, klesla o 86 centov alebo 1,15 % na 73,18 USD za barel. Za týždeň si aprílový kontrakt na Brent pripísal stratu 1,7 % a za mesiac 3,3 %.



Cena aktívnejšieho májového kontraktu na Brent sa znížila o 60 centov alebo 0,82 % na 72,97 USD za barel.



(1 EUR = 1,0411 USD)