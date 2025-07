Ceny ropy v piatok aj za celý týždeň klesli

New York 27. júla (TASR) - Ceny ropy v piatok klesli a obchodovanie uzatvorili na trojtýždňovom minime. Vývoj na trhu ovplyvnili najmä správy z USA, ktoré vyvolali obavy zo spomalenia najväčšej svetovej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 65,16 USD (55,58 eura). To bolo o 87 centov alebo 1,32 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 74 centov alebo 1,07 % na 68,44 USD za barel. Za týždeň klesla cena ropy Brent približne o 1 % a cena WTI približne o 3 %.



Nové objednávky kľúčových kapitálových tovarov vyrobených v USA v júni neočakávane klesli. To signalizuje zníženie investícií firiem do vybavenia. Stimul vo forme zvýšenia aktivity pred zavedením ciel sa totiž vytratil. Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v júni klesli o 9,3 % po májovom náraste o 16,3 %, uviedlo americké ministerstvo obchodu.



Straty boli obmedzené vďaka optimizmu, že dohody Spojených štátov s ich kľúčovými obchodnými partnermi by mohli podporiť globálny ekonomický rast a dopyt po rope. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová sa v nedeľu stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Škótsku. Predstavitelia Európskej únie a diplomati uviedli, že očakávajú dosiahnutie rámcovej obchodnej dohody tento víkend. Optimizmus pred stretnutím vyjadril aj Trump.



(1 EUR = 1,1724 USD)