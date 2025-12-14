Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ceny ropy v piatok aj za celý týždeň klesli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 57,44 USD (48,96 eura).

New York 14. decembra (TASR) - Ceny ropy v piatok (12. 12.) klesli a so stratou uzavreli aj celý týždeň. Vývoj na trhu ovplyvnili najmä rastúce očakávania, že v konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou sa podarí dospieť k dohode, ktorá by viedla k ukončeniu sankcií na ruský ropný sektor a zvýšeniu dodávok ropy na trhy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 57,44 USD (48,96 eura). To bolo o 16 centov menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 16 centov na 61,12 USD za barel. Za celý týždeň sa cena oboch kontraktov znížila o viac ako 4 %.

Určitú podporu cenám poskytli kroky Spojených štátov, ktoré tento týždeň zadržali pri brehoch Venezuely ropný tanker. Podľa zdrojov oboznámených so situáciou sa Američania pripravujú na zaistenie ďalších tankerov, čo by sa mohlo odraziť na dodávkach ropy na trhy.

(1 EUR = 1,1731 USD)
