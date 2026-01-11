Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ceny ropy v piatok aj za celý týždeň vzrástli

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Obavy z možného narušenia iránskej produkcie ropy rastú po vplyvom zintenzívnenia občianskych nepokojov.

Autor TASR
New York 11. januára (TASR) - Ceny ropy v piatok (9. 1.) vzrástli približne o 2 % a so ziskom uzavreli aj celý týždeň. Trh reagoval na zintenzívnenie protestov v Iráne, ktorý patrí medzi kľúčových producentov ropy v oblasti Blízkeho východu, ako aj na eskaláciu ruských útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent v piatok uzavrela na úrovni 63,34 USD (54,41 eura) za barel (159 litrov) so ziskom 1,35 USD alebo 2,18 %. Ľahká americká ropa WTI posilnila o 1,36 USD (2,35 %) na 59,12 USD/barel. Za celý týždeň sa cena Brentu zvýšila približne o 4 % a WTI o 3 %.

Obavy z možného narušenia iránskej produkcie ropy rastú po vplyvom zintenzívnenia občianskych nepokojov. Vo štvrtok (8. 1.) v krajine hlásili celoštátny výpadok internetu v čase, keď demonštrácie proti zlej hospodárskej situácii pokračovali v metropole Teherán, vo veľkých mestách ako Mašhad a Isfahán, ako aj v ďalších regiónoch. Ruská armáda v piatok oznámila, že odpálila svoju hypersonickú raketu Orešnik na ciele na Ukrajine. Terčom bola aj energetická infraštruktúra podporujúca ukrajinský vojensko-priemyselný komplex, uviedlo vo vyhlásení ruské ministerstvo obrany.

Napriek obavám z eskalácie medzinárodného napätia globálne zásoby ropy rastú a nadmerná ponuka zostáva hlavným faktorom, ktorý by mohol obmedziť zisky, upozornili analytici spoločnosti Haitong Futures.

(1 EUR = 1,1642 USD)
