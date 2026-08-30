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Ceny ropy v piatok klesli a zaznamenali straty aj za celý týždeň

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Novembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok stratil 0,47 % a uzavrel na 88,10 USD (75,67 eura) za barel (159 litrov).

Autor TASR
New York 30. augusta (TASR) - Ceny ropy v piatok (28. 8.) klesli a zaznamenali straty aj za celý týždeň. Dôvodom bol nárast očakávaní, že americká centrálna banka (Fed) by mohla čoskoro sprísniť menovú politiku, ako aj špekulácie o možnej dohode, ktorá by obnovila lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Novembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok stratil 0,47 % a uzavrel na 88,10 USD (75,67 eura) za barel (159 litrov). Októbrový kontrakt na americkú ropu WTI klesol o 0,16 % na 83,40 USD za barel. Za celý týždeň sa ropa Brent oslabila o viac ako 6 % a WTI o viac ako 4 %.

Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Kevin Warsh v pozorne sledovanom prejave pri otvorení tradičného stretnutia centrálnych bankárov v Jackson Hole vyjadril obavy z pretrvávajúco vysokej inflácie.

Warsh uviedol, že vysoká inflácia je „znepokojujúca“ a že by len ťažko označil súčasné finančné podmienky za reštriktívne. Trhy to pochopili ako signál potenciálneho sprísnenia menovej politiky.

(1 EUR = 1,1643 USD)
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