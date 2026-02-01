< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v piatok klesli, ale udržali sa blízko šesťmesačných maxím
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli v piatok (30. 1.) uzavrela na úrovni 69,32 USD (58,16 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
New York 1. februára (TASR) - Ceny ropy v závere týždňa mierne klesli, ale udržali sa v blízkosti šesťmesačných maxím, keďže ich podporovalo pretrvávajúce napätie medzi USA a Iránom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli v piatok (30. 1.) uzavrela na úrovni 69,32 USD (58,16 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 27 centov (0,39 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom uzavrela na hodnote 65,21 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zníženie o 21 centov, čiže o 0,32 %.
„Teraz ide naozaj o Irán,“ povedal John Kilduff zo spoločnosti Again Capital. „Trh započítal do ceny veľké geopolitické riziko v súvislosti s Iránom, ale v tomto okamihu je ťažké trh kvantifikovať. Otázkou je, čo Iránci urobia, ak bude akcia proti Iránu,“ dodal. Zisky ropy sa pozastavili vzhľadom na možnosť, že útok proti Iránu nemusí nastať, keďže administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa otvára dvere rokovaniam o iránskom jadrovom programe, povedal hlavný analytik spoločnosti Price Futures Group Phil Flynn.
Ceny ropy nadol tlačilo aj piatkové posilnenie dolára, ktoré nasledovalo po Trumpovom oznámení, že po skončení funkčného obdobia Jeromeho Powella v máji nominuje za šéfa americkej centrálnej banky bývalého člena Federálneho rezervného systému Kevina Warsha.
(1 EUR = 1,1919 USD)
