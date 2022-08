Ceny ropy v piatok klesli, ale za celý týždeň sa zvýšili

New York 14. augusta (TASR) - Ceny ropy v piatok (12. 8.), posedný deň tohto obchodného týždňa, klesli o približne 2 %. Trhy totiž očakávajú, že prerušenie dodávok z Mexického zálivu bude krátkodobé, ale zároveň majú obavy z recesie a jej negatívneho vplyvu na dopyt po komodite.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 92,09 USD (89,54 eura). To bolo o 2,25 USD alebo 2,4 % menej ako v predchádzajúci deň. Za celý týždeň však cena WTI vzrástla o 3,5 %.



Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 1,45 USD alebo 1,5 % na 98,15 USD za barel. Za sedem dní do piatka stúpla cena Brentu o 3,4 % po páde o 14 % týždeň predtým, ktorý spôsobili obavy, že rastúca inflácia a úrokové sadzby zasiahnu ekonomický rast a dopyt po palivách.



(1 EUR = 1,0285 USD)