Ceny ropy v piatok klesli, ale za celý týždeň sa takmer nezmenili

New York 18. augusta (TASR) - Ceny ropy sa v piatok (16. 8.), posledný deň tohto obchodného týždňa, znížili takmer o 2 %, pričom cena Brentu klesla pod hranicu 80 USD za barel, keďže investori znížili odhad rastu dopytu v Číne. Za celý týždeň sa však ceny komodity zmenili len málo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 76,65 USD (69,72 eura). To bolo o 1,51 USD alebo 1,9 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 1,36 USD alebo 1,7 % na 79,68 USD za barel.



Týždeň predtým uzavrela WTI obchodovanie na úrovni 76,84 USD za barel a Brent skončila na úrovni 79,66 USD/barel.



Vo štvrtok (15. 8.) údaje z Číny ukázali, že jej ekonomika v júli stratila dynamiku, pričom ceny nových domov klesli najviac za deväť rokov, priemyselná produkcia sa spomalila a nezamestnanosť stúpala. To vyvolalo medzi obchodníkmi obavy z oslabenia dopytu u najväčšieho dovozcu ropy na svete. Čínske rafinérie minulý mesiac výrazne znížili sadzby za spracovanie ropy z dôvodu vlažného dopytu po palivách.



Aj Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) začiatkom týždňa revidovala nadol svoju prognózu tohtoročného rastu dopytu po rope s odvolaním sa na vývoj v Číne. Medzinárodná agentúra pre energetiku so sídlom v Paríži tiež znížila svoje prognózy dopytu po rope na rok 2025 s odvolaním sa na oslabovanie dopytu v Číne.



"Bol to nestabilný týždeň na ropných trhoch: na jednej strane tu boli obavy z prerušenia dodávok v prípade rozšírenia vojny na Blízkom východe a na strane druhej spomalenie rastu v Číne si vynútilo revízie prognóz dopytu," povedal Andrew Lipow z poradenskej spoločnosti Lipow Oil Associates.



Kontrakty na ropu sa začiatkom týždňa zvýšili, keď sa obchodníci pripravili na odvetu Iránu proti Izraelu za zabitie vodcu Hamasu v Teheráne minulý mesiac. Ale časť tohto rizika bola prehodnotená, keďže Irán zatiaľ neudrel, napísali analytici Commerzbank Research.



Vo štvrtok sa začalo nové kolo rokovaní o prímerí v Gaze. Bolo však pozastavené do budúceho týždňa, pričom zúčastnené strany vyslali zmiešané signály o pokroku.



(1 EUR = 1,0994 USD)