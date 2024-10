Ceny ropy v piatok klesli, ale za celý týždeň sa zvýšili

New York 13. októbra (TASR) - Ceny ropy v piatok (11. 10.), posledný deň tohto obchodného týždňa, klesli. Ale za celý týždeň vzrástli, už druhýkrát po sebe, pretože investori zvažovali faktory, ako sú možné prerušenie dodávok z Blízkeho východu a vplyv hurikánu Milton na dopyt po palivách na Floride. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 75,56 USD (69,08 eura). To bolo o 29 centov alebo 0,4 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 36 centov alebo 0,5 % na 79,04 USD za barel. Za celý týždeň oba kontrakty zdraželi o viac ako 1 %.



"Trhy môžu cítiť napätie, keď Izrael zvažuje veľkosť a formu svojej reakcie na masívny raketový útok Iránu. Ak Izrael zničí iránsku ropnú a plynárenskú infraštruktúru, ceny stúpnu," uviedol Tim Snyder, hlavný ekonóm Matador Economics.



Irán podporuje niekoľko skupín bojujúcich proti Izraelu vrátane Hizballáhu v Libanone, Hamasu v Gaze a húsíov v Jemene. Štáty Perzského zálivu lobujú vo Washingtone, aby zabránil Izraelu útočiť na iránske ropné zariadenia pre obavy, že by sa ich vlastné ropné zariadenia mohli dostať pod paľbu spojencov Teheránu, ak by konflikt eskaloval.



A zároveň Florida, okrem veľkých škôd spôsobených hurikánom Milton, čelí nedostatku benzínu. Vodiči sa totiž pred príchodom hurikánu zásobili, pričom takmer štvrtine čerpacích staníc na Floride došlo palivo. Florida je tretím najväčším spotrebiteľom benzínu v USA, no v štáte nie sú žiadne rafinérie, takže je závislá od dovozu.



Na druhej strane údaje o vysokých zásobách ropy v USA a vyhliadky na ďalšie uvoľňovanie menovej politiky americkej centrálnej banky Fed pomohli zastaviť rast cien ropy a nasmerovali jej ceny nadol. Prispeli k tomu aj slabšie zisky veľkých ropných firiem v dôsledku spomalenia globálneho dopytu po palivách.



(1 EUR = 1,0938 USD)