Ceny ropy v piatok klesli, ale za celý týždeň sa zvýšia

Houston 20. júna (TASR) - Ceny ropy v piatok podvečer klesli. Prispelo k tomu vyhlásenie prezidenta Donalda Trumpa, že môže trvať dva týždne, kým rozhodne o zapojení USA do izraelsko-iránskeho konfliktu. A zároveň USA uvalili nové sankcie súvisiace s Iránom, čo vyvolalo nádeje na diplomatické riešenie konfliktu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a Bloomberg.



Podľa Úradu pre kontrolu zahraničných aktív amerického ministerstva financií sa sankcie zameriavajú na najmenej 20 subjektov, piatich jednotlivcov a tri plavidlá. „Tieto sankcie môžu byť súčasťou širšieho vyjednávacieho prístupu voči Iránu,“ povedal John Kilduff, partner spoločnosti Again Capital v New Yorku.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa o 18.21 h SELČ predával po 75,10 USD (65,22 eura). To bolo o 4 centy alebo 0,05 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 2,19 USD alebo 2,78 % na 76,66 USD za barel.



Za celý týždeň si však oba kontrakty pripíšu zisky.



(1 EUR = 1,1515 USD)