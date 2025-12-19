< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v piatok klesli, k poklesu smerujú aj za celý týždeň
Autor TASR
Singapur 19. decembra (TASR) - Ceny ropy v piatok mierne klesli a nadol smerujú aj za celý týždeň, už druhý týždeň po sebe. Vývoj cien komodity do veľkej miery ovplyvňujú rastúce šance na dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Tie prekonávajú aj obavy z narušenia dodávok venezuelskej ropy na trh. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.23 h SEČ 59,65 USD (50,90 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 17 centov (0,28 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 56,02 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 13 centov (0,23 %). Za celý týždeň smeruje cena Brentu k poklesu o viac než 2 % a cena WTI zhruba o 2,5 %.
Vývoj cien ropy v posledných hodinách ovplyvnili vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že rokovania o ukončení vojny na Ukrajine „sa k niečomu približujú“. Navyše, zatiaľ nie je jasné, ako budú Američania presadzovať Trumpove nariadenie blokovať sankcionované ropné tankery smerujúce do a z Venezuely. Juhoamerická krajina sa na celkových dodávkach ropy na svetové trhy podieľa približne 1 %.
„Neistota ohľadom detailov realizácie Trumpovho nariadenia o tankeroch pri pobreží Venezuely a optimizmus, že sa podarí dosiahnuť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine, zmierňujú obavy z nedostatku ropy na trhu,“ povedal analytik IG Tomy Sycamore. „To zároveň znižuje prirážku za geopolitické riziko,“ dodal.
(1 EUR = 1,1719 USD)
