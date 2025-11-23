Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ceny ropy v piatok klesli na najnižšiu úroveň za mesiac

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Negatívny vplyv na ceny ropy malo aj posilnenie amerického dolára, ktorý sa dostal na šesťmesačné maximum voči košu mien.

Autor TASR
New York 23. novembra (TASR) - Ceny ropy v piatok (21. 11.) klesli na najnižšiu úroveň za uplynulý mesiac. Dôvodom bol plán týkajúci sa mierovej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorý sa snažia presadiť USA. Jedným z jeho dôsledkov by zrejme bolo aj zvýšenie globálnych dodávok ropy. Neistota, či americká centrálna banka (Fed) v decembri uvoľní menovú politiku, však naďalej limituje rizikový apetít investorov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Januárový kontrakt na americkú ropu WTI v piatok stratil 94 centov alebo 1,59 % a uzavrel na 58,06 USD (50,40 eura) za barel (159 litrov). Severomorská ropná zmes Brent s januárovým kontraktom sa oslabila o 82 centov alebo o 1,29 % na 62,56 USD za barel. Obe referenčné ceny ropy za celý uplynulý obchodný týždeň klesli približne o 3 % a uzavreli na najnižšej úrovni od 21. októbra.

Negatívny vplyv na ceny ropy malo aj posilnenie amerického dolára, ktorý sa dostal na šesťmesačné maximum voči košu mien.

(1 EUR = 1,152 USD)
