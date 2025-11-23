< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v piatok klesli na najnižšiu úroveň za mesiac
Negatívny vplyv na ceny ropy malo aj posilnenie amerického dolára, ktorý sa dostal na šesťmesačné maximum voči košu mien.
Autor TASR
New York 23. novembra (TASR) - Ceny ropy v piatok (21. 11.) klesli na najnižšiu úroveň za uplynulý mesiac. Dôvodom bol plán týkajúci sa mierovej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorý sa snažia presadiť USA. Jedným z jeho dôsledkov by zrejme bolo aj zvýšenie globálnych dodávok ropy. Neistota, či americká centrálna banka (Fed) v decembri uvoľní menovú politiku, však naďalej limituje rizikový apetít investorov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Januárový kontrakt na americkú ropu WTI v piatok stratil 94 centov alebo 1,59 % a uzavrel na 58,06 USD (50,40 eura) za barel (159 litrov). Severomorská ropná zmes Brent s januárovým kontraktom sa oslabila o 82 centov alebo o 1,29 % na 62,56 USD za barel. Obe referenčné ceny ropy za celý uplynulý obchodný týždeň klesli približne o 3 % a uzavreli na najnižšej úrovni od 21. októbra.
