Ceny ropy v piatok klesli na štvortýždňové minimum

New York 21. júla (TASR) - Ceny ropy v piatok, posledný deň tohto obchodného týždňa, výrazne klesli o viac ako 2 USD na najnižšiu úroveň od polovice júna. Prispeli k tomu vyhliadky na možné prímerie v Gaze aj posilnenie dolára. Silnejšia americká mena tlmí dopyt po rope, keďže je drahšia pre kupcov, ktorí platia inými menami. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken uviedol, že prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas je na dohľad, keďže vyjednávači "smerujú k cieľovej čiare". Vojna v Gaze vyvolávala obavy o dodávky z Perzského zálivu a viedla k rizikovej prirážke na ropu. Ak by sa podarilo dosiahnuť prímerie, Iránom podporovaní povstalci húsíovia by mohli zmierniť svoje útoky na komerčné plavidlá v Červenom mori.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 80,13 USD (73,58 eura). To bolo o 2,69 USD alebo 3,25 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 2,48 USD alebo 2,91 % na 82,63 USD za barel.



Za celý týždeň cena oboch kontraktov klesla zhruba o 3 %.



(1 EUR = 1,089 USD)