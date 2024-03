Ceny ropy v piatok klesli o 1 %

New York 10. marca (TASR) - Ceny ropy v piatok (8. 3.) klesli približne o 1 % a so stratou uzavreli aj celý týždeň. Na trhoch pretrvávajú obavy zo slabého dopytu v Číne, ktorá je najväčším svetovým dovozcom komodity. K zmierneniu strát prispelo rozhodnutie skupiny producentských krajín OPEC+ o pokračovaní v dobrovoľných obmedzeniach ťažby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 78,01 USD (71,36 eura), ktorá bola o 92 centov alebo 1,17 % nižšia ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 88 centov alebo o 1,06 % na 82,08 USD za barel.



Za celý týždeň sa cena Brentu znížila o 1,8 % a WTI o 2,5 %.



Čínska vláda si začiatkom tohto týždňa stanovila cieľ hospodárskeho rastu na rok 2024 na úrovni približne 5 %, čo mnohí analytici považujú za príliš ambiciózne, pokiaľ zároveň nepríde ponuka dodatočných hospodárskych stimulov. Dovoz ropy do Číny v prvých dvoch mesiacoch roka v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška vzrástol, v porovnaní s predchádzajúcimi mesiaci však bol slabší, čo poukázalo na pokračujúci trend klesajúceho objemu nákupov.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele so Saudskou Arábiou a Ruskom, združení vo formáte OPEC+, sa minulú nedeľu (3. 3.) dohodli na predĺžení dobrovoľného zníženia ťažby ropy o 2,2 milióna barelov denne aj na druhý štvrťrok, čím poskytli trhu podporu v čase, keď pretrvávajú obavy o globálny hospodársky rast.



(1 EUR = 1,0932 USD)