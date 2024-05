Ceny ropy v piatok klesli o viac ako 1 %

New York 12. mája (TASR) - Ceny ropy v piatok (10. 5.) klesli o viac ako 1 %. Vyhlásenia predstaviteľov americkej centrálnej banky (Fed) totiž signalizovali, že úrokové sadzby zostanú vysoko dlhšie, než sa doteraz očakávalo, čo by mohlo utlmiť dopyt po rope. Takisto to podporilo dolár. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Júlový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok klesol o 1,09 USD alebo 1,30 % na 82,79 USD (76,81 eura) za barel (159 litrov). Americká ľahká ropa WTI s júnovým kontraktom uzavrela so stratou 1 USD alebo 1,26 % na 78,26 USD za barel.



Ceny oboch referenčných druhov ropy za celý týždeň takmer stagnovali, keď Brent sa za celý týždeň oslabila o 0,2 % a WTI si pripísala 0,2 %.



Šéfka dallaského Fedu Lorie Loganová v piatok uviedla, že nie je jasné, či je menová politika dostatočne prísna na to, aby znížila infláciu na cieľové 2 %.



Navyše, piatková správa Michiganskej univerzity ukázala nárast inflačných očakávaní spotrebiteľov, čo takisto oslabilo nádeje, že Fed začne čoskoro uvoľňovať menovú politiku.



Vyššie úrokové sadzby tradične tlmia ekonomickú aktivitu a oslabujú dopyt po rope. Zníženie nádejí na uvoľnenie menovej politiky v USA takisto podporilo dolár, čo máva negatívny vplyv na ceny komodít denominované v dolároch.



Ceny ropy boli pod tlakom aj v dôsledku rastúcich zásob pohonných látok v USA, uviedol šéf spoločnosti Ritterbusch and Associates Jim Ritterbusch. "Vzhľadom na pokles cien v uplynulom mesiaci a slabší než očakávaný vývoj dopytu po benzíne a nafte v USA sa zdá byť pravdepodobná určitá medvedia korekcia dopytu," dodal Ritterbusch.



(1 EUR = 1,0779 USD)