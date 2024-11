Ceny ropy v piatok klesli o viac ako 2 %

New York 10. novembra (TASR) - Ceny ropy sa v piatok (8. 11.), posledný deň tohto obchodného týždňa, znížili o viac ako 2 %. Dôvodom bolo zmiernenie obáv z dlhšieho prerušenia ťažby v Mexickom zálive pre hurikán Rafael. A zároveň najnovšie balíky stimulov na podporu čínskej ekonomiky nedokázali zapôsobiť na niektorých obchodníkov s ropou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Americkí producenti ropy v Mexickom zálive zastavili do piatka viac ako 23 % ťažby v rámci príprav na príchod hurikánu. Najnovšie prognózy trajektórie a intenzity však naznačujú, že riziká, ktoré Rafael predstavuje pre produkciu ropy, sú menšie, ako sa pôvodne čakalo.



Medzitým čínske úrady oznámili balík stimulov na zmiernenie tlaku, ktorý predstavuje splácanie dlhu pre lokálne vlády. Ale tieto opatrenia len málo podporujú dopyt.



Deflačné tlaky na čínsku ekonomiku boli tento rok veľkou brzdou cien ropy. Podľa colných údajov dovoz ropy do Číny aj v októbri medziročne klesol, už šiesty mesiac po sebe.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 70,35 USD (65,31 eura). To bolo o 2,7 % alebo 1,98 USD menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 2,3 % alebo 1,76 USD na 73,87 USD za barel.



Za celý týždeň však ceny oboch kontraktov vzrástli o viac ako 1 %. Dôvodom sú očakávania investorov, že novozvolený americký prezident Donald Trump sprísni sankcie voči Iránu a Venezuele, čo by mohlo obmedziť dodávky ropy na svetové trhy.



(1 EUR = 1,0772 USD)