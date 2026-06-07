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Ceny ropy v piatok klesli o viac ako 2 %
Júlový kontrakt na americkú ropu WTI v piatok stratil 2,50 USD alebo 2,69 % a uzavrel na 90,54 USD (77,78 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
New York/Londýn 7. júna (TASR) - Ceny ropy v piatok (5. 6.) klesli o viac ako 2 %. Dôvodom boli nádeje, že obnovenie konfliktu medzi USA a Iránom je čoraz menej pravdepodobné. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.
Júlový kontrakt na americkú ropu WTI v piatok stratil 2,50 USD alebo 2,69 % a uzavrel na 90,54 USD (77,78 eura) za barel (159 litrov). Severomorská ropná zmes Brent s augustovým kontraktom klesla o 1,94 USD alebo 2,04 % na 93,09 USD za barel. Ceny oboch referenčných druhov ropy sa však za celý uplynulý týždeň zvýšili, pričom WTI si polepšila o 3,6 % a Brent o viac ako 2 %.
„Trh nepočíta s eskaláciou konfliktu“ na blízkom východe, komentoval vývoj analytik spoločnosti Price Futures Group Phil Flynn. Dodal, že aj keď USA a Irán zatiaľ neuzavreli dohodu, trh zrejme očakáva deeskaláciu.
(1 EUR = 1,164 USD)
Júlový kontrakt na americkú ropu WTI v piatok stratil 2,50 USD alebo 2,69 % a uzavrel na 90,54 USD (77,78 eura) za barel (159 litrov). Severomorská ropná zmes Brent s augustovým kontraktom klesla o 1,94 USD alebo 2,04 % na 93,09 USD za barel. Ceny oboch referenčných druhov ropy sa však za celý uplynulý týždeň zvýšili, pričom WTI si polepšila o 3,6 % a Brent o viac ako 2 %.
„Trh nepočíta s eskaláciou konfliktu“ na blízkom východe, komentoval vývoj analytik spoločnosti Price Futures Group Phil Flynn. Dodal, že aj keď USA a Irán zatiaľ neuzavreli dohodu, trh zrejme očakáva deeskaláciu.
(1 EUR = 1,164 USD)