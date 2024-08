Ceny ropy v piatok klesli o viac ako 3 %

New York 4. augusta (TASR) - Ceny ropy na konci týždňa klesli o viac ako 3 % a dostali sa na 2-mesačné minimá. Dôvodom boli obavy o dopyt, ktoré zatienili zvýšené geopolitické riziká. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Septembrový kontrakt na americkú ropu WTI v piatok (2. 8.) stratil 2,79 USD alebo 3,66 % a uzavrel na 73,52 USD (67,86 eura) za barel (159 litrov). Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent klesol o 2,71 USD alebo 3,41 % na 76,81 USD za barel.



WTI sa za celý týždeň oslabila o 4,7 % a Brent až o 5,3 %, a to aj napriek eskalácii napätia na Blízkom východe.



Piatková správa amerického ministerstva práce ukázala nečakane prudké spomalenie tvorby pracovných miest v USA a prekvapivý nárast miery nezamestnanosti, ktorá sa dostala na najvyššiu úroveň od októbra 2021.



Zamestnávatelia v Spojených štátoch mimo poľnohospodárstva vytvorili v júli len 114.000 nových pracovných miest po 179.000 v júni. Miera nezamestnanosti stúpla o 0,2 percentuálneho bodu na 4,3 %. Ekonómovia počítali s 206.000 novými pracovnými miestami a stagnáciou miery nezamestnanosti na 4,1 %.



Ekonómovia sa po nových slabých údajoch obávajú, že Spojené štáty by mohli smerovať do recesie. Navyše, z Číny a Indie prichádzajú signály oslabenia dopytu, pričom aliancia producentov OPEC+ chce od budúceho kvartálu zvýšiť produkciu ropy.



(1 EUR = 1,0835 USD)