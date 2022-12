Ceny ropy v piatok klesli približne o 1,5 %

New York 4. decembra (TASR) - Ceny ropy v piatok (2. 12.) pred nedeľňajším zasadnutím aliancie producentov OPEC+ klesli približne o 1,5 %. Ďalším dôležitým faktorom, ktorý bude od budúceho týždňa určovať dianie na trhu, je cenový strop skupiny G7 na ruskú ropu na úrovni 60 USD (56,94 eura) za barel (159 litrov).



Januárový kontrakt na americkú ropu WTI v piatok stratil 1,24 USD alebo 1,53 % a uzavrel na 79,98 USD za barel. Severomorská ropná zmes Brent s februárovým kontraktom zlacnela o 1,31 USD alebo 1,51 % na 85,57 USD za barel.



Oba referenčné druhy ropy však zaznamenali prvý týždňový rast o 5 %, respektíve o 2,5 % po troch týždňoch nepretržitého poklesu.



Vo všeobecnosti sa očakáva, že aliancia OPEC+ na svojom nedeľnom zasadnutí potvrdí svoj posledný cieľ znížiť ťažbu o 2 milióny barelov ropy denne. Niektorí analytici tvrdia, že ceny čierneho zlata môžu pokračovať v poklese, ak aliancia neobmedzí ťažbu ešte viac.



Ruská produkcia by začiatkom budúceho roka mohla klesnúť o 500.000 až 1 milión barelov denne, uviedli pre Reuters dva ruské zdroje. Dôvodom sú západné sankcie a cenový strop, ktorý by mal začať platiť na budúci týždeň.



Ruská ropa Urals sa vo štvrtok (1. 12.) popoludní obchodovala približne po 70 USD za barel. Európska únia, skupina G7 a Austrália sa dohodli na cenovom strope na ruskú ropu dopravovanú po mori na úrovni 60 USD za barel. Jeho cieľom je obmedziť príjmy Moskvy z predaja ropy, z ktorých financuje vojnu na Ukrajine.



Okolo 70 až 85 % ruského exportu ropy sa transportuje tankermi. Cenový strop by mal zabrániť, aby dopravné firmy, rovnako ako aj poisťovacie a zaisťovacie spoločnosti manipulovali s ruskou ropou kdekoľvek na svete, ak by sa predávala nad maximálnou cenou stanovenou skupinou G7 a jej spojencami. Keďže kľúčové prepravné a poisťovacie firmy sídlia v krajinách G7, cenový strop by Moskve spôsobil veľké problémy, ak by chcela predávať ropu za vyššiu cenu.



Ceny čierneho zlata by na budúci týždeň mohlo podporiť aj uvoľňovanie striktných protipandemických opatrení v Číne, ktorá je najväčším svetovým dovozcom ropy.



(1 EUR = 1,0538 USD)