Ceny ropy v piatok klesli, za celý týždeň zaznamenali rast

New York 30. júna (TASR) - Ceny ropy uplynulý piatok klesli, za celý týždeň si však pripísali zisk. Vývoj na trhu v závere týždňa poznamenali najmä správy o klesajúcom dopyte po benzíne v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste uzavrela piatkové obchodovanie na úrovni 85 amerických dolárov (79,40 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 26 centov (0,30 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 81,54 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 20 centov alebo o 0,24 %. Za celý mesiac oba kontrakty posilnili o približne 6 %.



Zásoby ropy v USA podľa údajov, ktoré zverejnil vo štvrtok (27. 6.) Federálny úrad pre energetické informácie (EIA), sa za týždeň do 24. júna znížili o 4,2 milióna barelov po raste o 1,8 milióna barelov v predchádzajúcom týždni. Analytici pritom očakávali, že za uplynulý týždeň zásoby ropy klesnú len o 1,9 milióna barelov. Zásoby ropy v USA tak boli približne o 4 % nižšie v porovnaní s päťročným priemerom pre toto obdobie roka.



Zásoby ropných destilátov, ktoré zahŕňajú vykurovací olej a naftu, uplynulý týždeň vzrástli o 2,5 milióna barelov, ale sú zhruba 6 % pod päťročným priemerom. Správa EIA zároveň odhalila, že zásoby benzínu sa minulý týždeň zvýšili o dva milióny barelov a sú asi 1 % pod päťročným priemerom pre toto ročné obdobie.



(1 EUR = 1,0705 USD)