Ceny ropy v piatok klesli, za celý týždeň však vzrástli

Londýn 19. januára (TASR) - Ceny ropy v piatok (17. 1.) klesli, zaznamenali však štvrtý týždenný nárast po sebe. Nové americké sankcie na ruské energie totiž zvýšili obavy z narušenia dodávok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Februárový kontrakt na americkú ropu WTI v piatok stratil 80 centov alebo 1,02 % a uzavrel na 77,88 USD (75,63 eura) za barel (159 litrov). Marcový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížil o 50 centov alebo 0,62 % na 80,79 USD za barel. WTI sa za celý uplynulý týždeň posilnila o 1,7 % a Brent o 1,3 %.



Administratíva prezidenta Joea Bidena minulý týždeň predstavila rozšírené sankcie zamerané na ruských producentov ropy a tankery, čo by mohlo negatívne ovplyvniť dodávky do Európy, Indie a Číny.



Investori taktiež zvažujú, aké bude mať návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu následky. Zatiaľ sa zdá, že jeho administratíva je ochotná ešte viac sprísniť sankcie na ruskú ropu.



(1 EUR = 1,0298 USD)