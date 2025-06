Ceny ropy v piatok klesli, za celý týždeň vzrástli

New York 22. júna (TASR) - Ceny ropy sa v piatok (20. 6.) znížili, keď USA uvalili nové sankcie súvisiace s Iránom, čo trhy považovali za náznak diplomatického prístupu, ktorý oživil nádeje na dohodu. Za celý týždeň ale ceny komodity vzrástli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Júlový kontrakt na americkú ľahkú ropu West Texas Intermediate (WTI), ktorý sa v piatok skončil, uzavrel obchodovanie pri cene 74,93 USD (65,07 eura) za barel (159 litrov). To bolo o 21 centov alebo 0,28 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena aktívnejšieho augustového kontraktu na WTI sa v piatok zvýšila o 34 centov alebo 0,46 % na 73,84 USD za barel.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 1,84 USD alebo 2,33 % na 77,01 USD za barel. Cena Brentu za týždeň do 20. júna vzrástla o 3,6 %, zatiaľ čo cena WTI sa zvýšila o 2,7 %.



Trumpova administratíva uvalila nové sankcie súvisiace s Iránom, a to aj voči dvom subjektom so sídlom v Hongkongu, a sankcie súvisiace s bojom proti terorizmu, uvádza sa v oznámení zverejnenom na webovej stránke ministerstva financií USA, podľa ktorého sa sankcie zameriavajú na najmenej 20 subjektov, piatich jednotlivcov a tri plavidlá.



Ceny ropy vo štvrtok (19. 6.) vyskočili takmer o 3 % po tom, ako Izrael bombardoval jadrové ciele v Iráne, zatiaľ čo Irán, tretí najväčší producent OPEC, vystrelil na Izrael rakety a vyslal bezpilotné lietadlá. Ceny Brentu klesli po tom, ako Biely dom uviedol, že Trump rozhodne, či sa Spojené štáty v najbližších dvoch týždňoch zapoja do izraelsko-iránskeho konfliktu.



Konflikt na Blízkom východe zatiaľ vývoz ropy z regiónu výraznejšie nezasiahol. Analytici ale upozorňujú, že Irán v minulosti pohrozil uzavretím Hormuzského prielivu, ktorý je dôležitou trasou pre export ropy.



Eskalácia konfliktu takým spôsobom, že Izrael zaútočí na exportnú infraštruktúru alebo Irán naruší lodnú dopravu cez prieliv, by mohla viesť k nárastu cien ropy na 100 USD za barel, varujú experti.



(1 EUR = 1,1515 USD)