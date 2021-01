Ceny ropy v piatok klesli

New York 22. januára (TASR) - Ceny ropy na konci týždňa klesli. Dôvodom bol nárast ropných rezerv v USA a obavy, že nové protipandemické opatrenia v Číne spôsobia pokles dopytu v krajine, ktorá je najväčším svetovým dovozcom ropy.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s marcovým kontraktom sa v piatok o 19.20 h SEČ predával po 52,39 USD (43,09 eura). To bolo o 74 centov alebo 1,39 % menej ako vo štvrtok (21. 1.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Marcový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa o 19.20 h SEČ predával so stratou 63 centov alebo 1,12 % po 55,47 USD za barel.



Zásoby ropy v USA v uplynulých dňoch nečakane stúpli o 4,4 milióna barelov, pričom experti počítali s poklesom o 1,2 milióna barelov.



Na konci vlaňajška podporilo ceny čierneho zlata zotavovanie dopytu v Číne. Nová vlna prípadov ochorenia COVID-19 v krajine však viedla k prijatiu nových protipandemikých opatrení.



(1 EUR = 1,2158 USD)