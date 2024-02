Singapur 23. februára (TASR) - Ceny ropy v piatok klesli po tom, ako predstaviteľ americkej centrálnej banky Fed uviedol, že zníženie úrokových sadzieb by sa malo odložiť najmenej o dva mesiace. Náznaky zdravého dopytu a obavy z dodávok by mohli v najbližších dňoch zvýšiť ceny komodity. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Podľa Christophera Wallera z amerického Federálneho rezervného systému (Fed), znižovanie úrokových sadzieb by sa malo odložiť aspoň o pár mesiacov, aby sa zistilo, či nedávne zrýchlenie inflácie signalizuje zastavenie pokroku smerom k cenovej stabilite, alebo je to len "hrbolček" na ceste.



Vyššie úrokové sadzby a pomalší ekonomický rast najväčšieho spotrebiteľa ropy na svete by mohli obmedziť dopyt. Niektorí analytici však tvrdia, že dopyt zostal do značnej miery zdravý. A to aj v USA, kde zásoby ropy minulý týždeň vzrástli menej, ako sa očakávalo počas odstávky viacerých rafinérií pre výpadky elektriny.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli sa v piatok o 7.28 h SEČ predával po 78,09 USD (72,01 eura). To bolo o 52 centov alebo 0,66 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla tiež o 52 centov alebo 0,62 % na 83,15 USD za barel.



(1 EUR = 1,0844 USD)