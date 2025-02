Ceny ropy v piatok klesli

New York 16. februára (TASR) - Ceny ropy sa v piatok (14. 2.) znížili. Dôvodom boli vyhliadky na mierovú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorá by mohla zmierniť globálne narušenie dodávok ukončením sankcií voči Moskve. Straty však limitoval odklad okamžitých recipročných ciel na dovoz do USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Marcový kontrakt na americkú ropu WTI v piatok stratil 55 centov alebo 0,77 % a uzavrel na 70,74 USD (67,51 eura) za barel (159 litrov). Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s aprílovým kontraktom sa znížila o 28 centov alebo 0,37 % na 74,74 USD za barel.



Za celý týždeň si ropa Brent pripísala 0,11 %, zatiaľ čo WTI sa oslabila približne 0,37 %.



Americký prezident Donald Trump tento týždeň nariadil predstaviteľom svojej administratívy, aby začali rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine po tom, ako mu ruský prezident Vladimir Putin a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v samostatných telefonátoch vyjadrili želanie dosiahnuť mier.



Diskusie o možnom ukončení vojny na Ukrajine a postupnom rušení sankcií voči Moskve mali negatívny vplyv na ceny čierneho zlata. Ukončenie sankcií by totiž znamenalo zvýšenie dodávok ropy na svetové trhy, keďže Rusko je tretím najväčším producentom ropy na svete.



(1 EUR = 1,0478 USD)