Ceny ropy v piatok klesli
Autor TASR
New York 31. augusta (TASR) - Ceny ropy v piatok (29. 8.) klesli, keďže obchodníci počítajú s oslabením dopytu v USA, ktoré sú najväčšom ropným trhom na svete. Ďalším faktorom boli správy o zákulisných krokoch smerujúcich k dohode o prímerí na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a CNBC.
Októbrový kontrakt na americkú ropu WTI v piatok stratil 59 centov alebo 0,91 % a uzavrel na 64,01 USD (54,91 eura) za barel (159 litrov). Novembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent klesol o 50 centov alebo 0,74 % na 67,48 USD za barel.
Oba referenčné druhy ropy majú za sebou stratový mesiac, keď WTI sa v auguste oslabila o 7,5 % a Brent o takmer 7 %.
Trh už sčasti presunul pozornosť na zasadnutie aliancie producentov ropy OPEC+, ktoré sa bude konať na budúci týždeň, uviedol v piatok analytik spoločnosti PVM Oil Associates Tamas Varga. Aliancia v uplynulých mesiacoch zrýchlila zvyšovania produkcie, keďže chce získať späť podiely na trhu.
V USA sa zasa v pondelok (1. 9.) končí letná motoristická sezóna, čo zvyšuje obavy z poklesu dopytu, uviedol analytik Price Futures Group Phil Flynn.
(1 EUR = 1,1658 USD)
