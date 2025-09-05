< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v piatok klesli
Autor TASR
Singapur 5. septembra (TASR) - Ceny ropy aj v piatok klesli a už tretí deň po sebe. Prvýkrát za tri týždne smerujú k týždennej strate, keďže sa očakáva nárast ponuky a prekvapujúco sa zvýšili aj zásoby ropy v USA, čo vyvoláva obavy o dopyt. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v piatok o 6.29 h SELČ predával po 63,33 USD (54,37 eura). To bolo o 15 centov alebo 0,24 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 11 centov alebo 0,16 % na 66,88 USD za barel.
V tomto týždni sa už cena WTI znížila o 1 % a cena Brentu o 1,78 %. Ceny ropy zostávajú pod tlakom pre vyhliadky na ďalšie zvýšenie ťažby aliancie OPEC+. Snaží sa tak znovu získať podiel na trhu, ktorý v predchádzajúcich rokoch stratila v prospech amerických producentov bridlicovej ropy.
Medzitým zásoby ropy v USA minulý týždeň vzrástli o 2,4 milióna barelov, keďže v rafinériách sa začala sezóna údržby.
Ale aj na strane dodávok existujú riziká, ktoré zatieňujú trh. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok (4. 9.) povedal európskym lídrom, že musia prestať nakupovať ruskú ropu. Akékoľvek zníženie ruského exportu ropy alebo iné narušenie dodávok by mohlo zvýšiť svetové ceny ropy.
(1 EUR = 1,1647 USD)
