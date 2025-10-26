< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v piatok mierne klesli, za týždeň vzrástli o viac ako 7%
Sankcie USA spôsobili, že čínske štátne ropné spoločnosti v krátkodobom horizonte pozastavia nákupy ruskej ropy.
Autor TASR
New York 26. októbra (TASR) - Ceny ropy v piatok (24. 10.) mierne klesli, ale za celý týždeň výrazne vzrástli. Dôvodom oslabenia na konci týždňa bol skepticizmus týkajúci sa záväzku administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa dodržiavať sankcie voči dvom najväčším ruským ropným spoločnostiam v súvislosti s vojnou na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Decembrový kontrakt na americkú ropu WTI v piatok stratil 29 centov alebo 0,47 % a uzavrel na 61,50 USD (52,96 eura) za barel (159 litrov). Severomorská ropná zmes Brent s decembrovým kontraktom klesla o 5 centov alebo o 0,08 % na 65,94 USD za barel.
Oba referenčné druhy ropy sa v piatok najskôr posilňovali a nadviazali na zisky vo výške viac ako 5 %, ktoré zaznamenali vo štvrtok (23. 10.) po oznámení sankcií. Počas posledných dvoch hodín obchodovania sa však zisky kompletne zmazali. Napriek tomu zakončili týždeň s plusom o viac ako 7 % a zaznamenali najprudší týždenný nárast od polovice júna.
„Na trhu sa opäť objavil skepticizmus, či tieto sankcie budú naozaj také prísne, ako sa o nich hovorí,“ uviedol partner spoločnosti Again Capital LLC John Kilduff.
Trump uvalil sankcie na ruské spoločnosti Rosnefť a Lukoil. Týmto spôsobom sa snaží zvýšiť tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ukončil vojnu na Ukrajine.
Na tieto dve firmy spoločne pripadá viac ako 5 % celosvetovej produkcie ropy a Rusko bolo v minulom roku druhým najväčším producentom ropy na svete po USA.
Sankcie USA spôsobili, že čínske štátne ropné spoločnosti v krátkodobom horizonte pozastavia nákupy ruskej ropy. Rafinérie v Indii, ktorá je najväčším odberateľom ruskej ropy dovážanej po mori, sa podľa zdrojov z odvetvia chystajú výrazne znížiť jej dovoz.
(1 EUR = 1,1612 USD)
Decembrový kontrakt na americkú ropu WTI v piatok stratil 29 centov alebo 0,47 % a uzavrel na 61,50 USD (52,96 eura) za barel (159 litrov). Severomorská ropná zmes Brent s decembrovým kontraktom klesla o 5 centov alebo o 0,08 % na 65,94 USD za barel.
Oba referenčné druhy ropy sa v piatok najskôr posilňovali a nadviazali na zisky vo výške viac ako 5 %, ktoré zaznamenali vo štvrtok (23. 10.) po oznámení sankcií. Počas posledných dvoch hodín obchodovania sa však zisky kompletne zmazali. Napriek tomu zakončili týždeň s plusom o viac ako 7 % a zaznamenali najprudší týždenný nárast od polovice júna.
„Na trhu sa opäť objavil skepticizmus, či tieto sankcie budú naozaj také prísne, ako sa o nich hovorí,“ uviedol partner spoločnosti Again Capital LLC John Kilduff.
Trump uvalil sankcie na ruské spoločnosti Rosnefť a Lukoil. Týmto spôsobom sa snaží zvýšiť tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ukončil vojnu na Ukrajine.
Na tieto dve firmy spoločne pripadá viac ako 5 % celosvetovej produkcie ropy a Rusko bolo v minulom roku druhým najväčším producentom ropy na svete po USA.
Sankcie USA spôsobili, že čínske štátne ropné spoločnosti v krátkodobom horizonte pozastavia nákupy ruskej ropy. Rafinérie v Indii, ktorá je najväčším odberateľom ruskej ropy dovážanej po mori, sa podľa zdrojov z odvetvia chystajú výrazne znížiť jej dovoz.
(1 EUR = 1,1612 USD)