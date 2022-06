Singapur 3. júna (TASR) - Ceny ropy v piatok mierne klesli. Situácia na trhu však zostáva napätá aj po rozhodnutí aliancie OPEC+ zvýšiť produkciu o niečo viac, ako sa čakalo, keďže to nepomôže nahradiť stratené dodávky z Ruska a uspokojiť rastúci dopyt v Číne v súvislosti s uvoľňovaním obmedzení spojených s ochorením COVID-19.



Rozhodnutie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov z aliancie OPEC+ zvýšiť ťažbu o 648.000 barelov denne v júli a auguste namiesto o 432.000 barelov denne považuje trh za málo dostatočné.



Toto zvýšenie bolo rozdelené proporcionálne medzi členské štáty aliancie. Ale vzhľadom na to, že aj Rusko bolo zahrnuté do paktu a krajiny ako Angola a Nigéria už v predchádzajúcich mesiacoch nedokázali splniť svoje ciele, analytici sa domnievajú, že zvýšenie ponuky bude pravdepodobne menšie ako ohlásený objem.



"Skutočnosť, že Rusko zostalo v skupine, naznačuje, že aliancia bude mať aj naďalej problémy, aby splnila aj tento mierny nárast ťažobných kvót," uviedli analytici ANZ Research v poznámke.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa v piatok o 7.29 h SELČ predával po 116,42 USD (108,88 eura). To bolo o 45 centov alebo 0,38 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 29 centov alebo 0,25 % na 117,32 USD za barel.



(1 EUR = 1,0692 USD)