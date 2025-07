Ceny ropy v piatok mierne klesli

New York 20. júla (TASR) - Ceny ropy v piatok (18. 7.), posledný obchodný deň v tomto týždni, mierne klesli. Vývoj na trhu ovplyvnili zmiešané údaje z americkej ekonomiky aj správy o clách. A tiež obavy o dodávky po najnovších sankciách Európskej únie (EÚ) voči Rusku za jeho vojnu na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 67,34 USD (57,80 eura). To bolo o 20 centov alebo 0,3 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 24 centov alebo 0,3 % na 69,28 USD za barel.



Za celý týždeň sa ceny oboch kontraktov znížili o približne 2 %.



Najnovšie údaje z USA v piatok ukázali, že výstavba rodinných domov v júni klesla na 11-mesačné minimum, keďže vysoké hypotekárne sadzby a ekonomická neistota brzdili nákupy domov. To naznačuje, že investície do bývania sa v 2. štvrťroku opäť znížili.



Ale ďalšia správa odhalila, že spotrebiteľská dôvera v USA sa v júli zlepšila a inflačné očakávania sa znížili.



Nižšia inflácia by mala uľahčiť americkému Federálnemu rezervnému systému redukciu úrokových sadzieb, čo by časom mohlo znížiť náklady spotrebiteľov na pôžičky a podporiť hospodársky rast a dopyt po rope.



Noviny Financial Times však uviedli, že americký prezident Donald Trump presadzuje minimálne clo vo výške 15 až 20 % pri akejkoľvek dohode s EÚ.



Predpokladané recipročné clá spolu s clami pre vybrané sektory by sa v nasledujúcich mesiacoch mali čoraz viac prejavovať v inflácii, uviedli v poznámke analytici americkej banky Citigroup. A rastúca inflácia môže zasiahnuť spotrebiteľov a oslabiť hospodársky rast a dopyt po rope.



EÚ dosiahla dohodu o 18. balíku sankcií proti Rusku za jeho vojnu na Ukrajine, ktorý zahŕňa opatrenia zamerané proti ruskému ropnému a energetickému priemyslu. EÚ nebude tiež dovážať žiadne ropné produkty vyrobené z ruskej ropy. Trh sa teraz obáva straty dodávok nafty do Európy, povedal viceprezident spoločnosti Rystad Energy pre ropné trhy Janiv Shah.



(1 EUR = 1,165 USD)