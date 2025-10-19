< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v piatok mierne posilnili
Autor TASR
Houston 19. októbra (TASR) - Ceny ropy v piatok (17. 10.) mierne posilnili. Vývoj na trhu ovplyvnilo najmä vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že v najbližších týždňoch sa plánuje stretnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, s ktorým chce hovoriť o ukončení vojny na Ukrajine. Pozitívny výsledok rokovaní by mohol viesť k zrušenie sankcií zameraných na ruskú energetiku, čo by mohlo prispieť k zvýšeniu dodávok ropy na svetové trhy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 57,54 USD (49,26 eura). To bolo o osem centov alebo 0,14 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania a zároveň to bola najnižšia cena od začiatku mája. Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 23 centov alebo 0,38 % na 61,29 USD za barel.
Ceny ropy čiastočne ovplyvnili aj informácie amerického ministerstva energetiky o vývoji ropných zásob v USA. Podľa Úradu pre energetické informácie (EIA), ktorý spadá pod ministerstvo energetiky, sa zásoby ropy v USA minulý týždeň zvýšili o 3,5 milióna barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s rastom iba o 288.000 barelov.
(1 EUR = 1,1681 USD)
