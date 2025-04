Ceny ropy v piatok mierne vzrástli, ale za celý týždeň klesli

New York 27. apríla (TASR) - Ceny ropy v piatok (25.4.) mierne vzrástli, ale za celý týždeň klesli, keďže obchodníci očakávajú nadmernú ponuku na trhu. Obchodovanie ovplyvnila tiež neistota v súvislosti s rokovaniami o clách medzi USA a Čínou. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 63,02 USD (55,49 eura). To bolo o 23 centov alebo 0,37 % viac ako v predchádzajúci deň. Za celý týždeň však cena WTI klesla o 2,6 %.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa v piatok zvýšila o 32 centov alebo 0,48 % na 66,87 USD za barel, pričom za týždeň zaznamenala stratu vo výške 1,6 %.



Čína v piatok oslobodila niektoré dovozy z USA od svojich vysokých ciel. To naznačuje, že obchodná vojna medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami by sa mohla zmierniť. Ale Peking zároveň poprel tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že prebiehajú rokovania medzi oboma krajinami.



„Obchodníci teraz považujú ďalšie zisky z krátkodobého hľadiska za nepravdepodobné pre pokračujúcu obchodnú vojnu medzi poprednými svetovými spotrebiteľmi ropy. A tiež pre špekulácie, že aliancia OPEC+ môže od júna urýchliť zvýšenie svojej produkcie,“ uviedol analytik Saxo Bank Ole Hansen.



Ceny ropy klesli začiatkom apríla na štvorročné minimá po tom, čo clá vyvolali obavy investorov o globálny dopyt a viedli k výpredajom na finančných trhoch.



Niekoľko členov aliancie OPEC+, ktorú tvorí Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci, navrhlo, aby skupina urýchlila zvyšovanie ťažby v júni. Ukončenie vojny na Ukrajine má tiež potenciál zvýšiť dodávky, ak umožní, aby sa viac ruskej ropy dostalo na trhy.



(1 EUR = 1,1357 USD)