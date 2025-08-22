Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 22. august 2025Meniny má Tichomír
< sekcia Ekonomika

Ceny ropy v piatok mierne vzrástli, k rastu smerujú aj za celý týždeň

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.51 h SELČ 67,73 USD (58,19 eura) za barel (159 litrov).

Autor TASR
Singapur 22. augusta (TASR) - Ceny ropy sa v piatok mierne zvýšili, pričom trhy stále vyčkávajú, ako sa vyvinú plány a diskusie s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. Tie sa zatiaľ nevyvíjajú priaznivo, čo sa odráža aj na posune cien za celý týždeň. Smerujú k rastu, pričom v prípade Brentu rast dosiahol predbežne takmer 3 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.51 h SELČ 67,73 USD (58,19 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o šesť centov (0,09 %).

Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s októbrovým kontraktom, dosiahla 63,58 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast rovnako o šesť centov a 0,09 %.

Na záver štvrtkového obchodovania (21. 8.) sa cena v obidvoch prípadoch zvýšila o vyše 1 %. Za celý týždeň tak cena WTI vzrástla predbežne o viac než 1,1 % a cena Brentu o vyše 2,7 %.

„Ukazuje sa, že uskutočnenie schôdzky ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je zložité, navyše, aj rokovania súvisiace s prípadnými bezpečnostnými zárukami čelia prekážkam,“ uviedli analytici z ING. Zároveň dodali, že čím viac klesajú šance na dosiahnutie prímeria, tým viac rastie riziko ďalších sankcií voči Rusku a výraznejšieho obmedzenia dodávok ropy na svetové trhy.

Vývoj cien počas týždňa ovplyvnili aj zásoby ropy v USA. Tie minulý týždeň klesli o 6 miliónov na 420,7 milióna barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali pokles iba o 1,8 milióna barelov.

(1 EUR = 1,1639 USD)
.

Neprehliadnite

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič