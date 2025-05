Ceny ropy v piatok podvečer mierne vzrástli

New York 23. mája (TASR) - Ceny ropy sú v piatok ako na hojdačke, zatiaľ čo ráno klesli, podvečer zase mierne vzrástli, keďže americkí kupci si dopĺňajú zásoby pred trojdňovým víkendom Memorial Day, a tiež v reakcii na obavy zo zlyhania jadrových rokovaní medzi USA a Iránom. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa v piatok o 18.09 h SELČ predával po 61,45 USD (54,37 eura). To bolo o 25 centov alebo 0,25 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla tiež o 25 centov na 64,69 USD za barel.



Pri rannom obchodovaní pritom ceny ropy klesli a smerujú k poklesu aj za celý týždeň, prvému za tri týždne, po tom, ako americký prezident Donald Trump v piatok odporučil zaviesť clo vo výške 50 % pre Európsku úniu. To poškodí ekonomickú aktivitu na oboch stranách Atlantiku. Aj očakávania, že skupina najväčších producentov OPEC+ v júli zvýši ťažbu, tlačia ceny ropy nadol.



Americkí a iránski vyjednávači sa v piatok stretli v Ríme na ďalšom kole rozhovorov zameraných na obmedzenie jadrového programu Teheránu. „Rozhovory nevyzerajú dobre,“ povedal Phil Flynn, senior analytik Price Futures Group. „Ak sú to posledné rozhovory a nedôjde k dohode, Izraelčanom by to mohlo dať zelenú k útoku na Irán,“ dodal. To vyvoláva obavy z prerušenia dodávky ropy z Blízkeho východu.



(1 EUR = 1,1301 USD)